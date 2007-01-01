Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Bollein, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bollein, букле, терракотовый
14 оценок
36 890
Стул Bollein, букле, терракотовый - фото 1Стул Bollein, букле, терракотовый - фото 2Стул Bollein, букле, терракотовый - фото 3Стул Bollein, букле, терракотовый - фото 4Стул Bollein, букле, терракотовый - фото 5
Стул Bollein, букле, терракотовый

Артикул: CH-079-857
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Bollein — это гармония скульптурной формы и уюта. Плавные линии спинки и подлокотников создают обволакивающий силуэт, который станет стильным акцентом в интерьере и подчеркнёт современный вкус. Широкое сиденье и удобная спинка с подлокотниками обеспечивают расслабленную посадку, позволяя комфортно проводить время за беседой или работой. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг и устойчива даже при интенсивном использовании, делая модель подходящей для дома, офиса или общественных пространств. Стул Bollein станет не просто функциональной деталью, а выразительным элементом, который придаст пространству индивидуальность и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Вес15 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки860 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.52 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

