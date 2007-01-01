Характеристики товара
Описание
Стул Bollein — это гармония скульптурной формы и уюта. Плавные линии спинки и подлокотников создают обволакивающий силуэт, который станет стильным акцентом в интерьере и подчеркнёт современный вкус. Широкое сиденье и удобная спинка с подлокотниками обеспечивают расслабленную посадку, позволяя комфортно проводить время за беседой или работой. Прочная конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг и устойчива даже при интенсивном использовании, делая модель подходящей для дома, офиса или общественных пространств. Стул Bollein станет не просто функциональной деталью, а выразительным элементом, который придаст пространству индивидуальность и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина580 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья570 мм
- Вес15 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасафанера, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки860 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.52 м3
- Изделия стопируютсяНет