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Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый - фото 1Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый - фото 2Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый - фото 3

Стол детский регулируемый Kids table 1 Белый

Артикул: CH-052-460
5 оценок
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Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый
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Стол детский регулируемый Kids table 2 Белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота650/810 мм
  • Вес22 кг
  • Максимальная нагрузка50 кг
  • Каркассталь
  • Материал столешницыдерево
  • Цветбелый

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