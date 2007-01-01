Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Cipher B, белый
Стул Cipher B, белый
13 оценок
3 190
Стул Cipher B, белый - фото 1Стул Cipher B, белый - фото 2Стул Cipher B, белый - фото 3Стул Cipher B, белый - фото 4
NEW

Стул Cipher B, белый

Артикул: CH-082-956
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Основные характеристики
Характеристики товара

Описание

Элегантная версия, дополненная мягкой подушкой на сиденье, обтянутой износостойкой экокожей. Эта деталь делает модель более комфортной при длительном использовании, сохраняя при этом чистый, минималистичный силуэт.

Благодаря плавным формам, универсальному дизайну и гармоничным цветовым решениям стул органично впишется в интерьер кухни, обеденной зоны, офиса или кафе. Модель выполнена из прочного полипропилена, легко очищается и устойчива к износу. Ножки могут быть выполнены как в цвет корпуса, так и в контрастном оттенке. Поставляется в разобранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья415 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
