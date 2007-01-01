Характеристики товара
Описание
Элегантная версия, дополненная мягкой подушкой на сиденье, обтянутой износостойкой экокожей. Эта деталь делает модель более комфортной при длительном использовании, сохраняя при этом чистый, минималистичный силуэт.
Благодаря плавным формам, универсальному дизайну и гармоничным цветовым решениям стул органично впишется в интерьер кухни, обеденной зоны, офиса или кафе. Модель выполнена из прочного полипропилена, легко очищается и устойчива к износу. Ножки могут быть выполнены как в цвет корпуса, так и в контрастном оттенке. Поставляется в разобранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья415 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Материалполипропилен
- Тип ножекконусные
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет