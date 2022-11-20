Характеристики товара
Описание
Комфортный, роскошный, широкий – мягкий стул Leset Вайд на березовом каркасе в виде ракушки заботливо примет вас «объятья». Окутает аурой уюта, тепла и спокойствия. Его эксклюзивный дизайн станет «жемчужиной» любой комнаты, будь то кухня, кабинет или гостиная. Идеально смотрится в тандеме с обеденной зоной, туалетным столиком или письменным столом.
Стулья для кухни и офисный стул объединяют практичность и эргономичность. Конструкция стула Leset Вайд вполне отвечает этим принципам: гладкая велюровая обивка без эффекта «письма» легко очищается от пятен и не позволяет домашним питомцам зацепиться когтями. Прочные металлические ножки выдерживают вес до 120 кг, а сборка стула занимает всего 5 минут.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина640 мм
- Высота905 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес8 кг
- Обивкавелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый, белый