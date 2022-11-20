Товар в корзине. Перейти
Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 1Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 2Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 3Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 4Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 5Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 6Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте - фото 7

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте

Артикул: CH-053-532
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул офисный на полозьях VC-21
Стул офисный на полозьях VC-21
Следующий Стул Роза Диамант, вельвет синий, ножки белые
Стул офисный на полозьях VC-21

Характеристики товара

Описание

Комфортный, роскошный, широкий – мягкий стул Leset Вайд на березовом каркасе в виде ракушки заботливо примет вас «объятья». Окутает аурой уюта, тепла и спокойствия. Его эксклюзивный дизайн станет «жемчужиной» любой комнаты, будь то кухня, кабинет или гостиная. Идеально смотрится в тандеме с обеденной зоной, туалетным столиком или письменным столом.

Стулья для кухни и офисный стул объединяют практичность и эргономичность. Конструкция стула Leset Вайд вполне отвечает этим принципам: гладкая велюровая обивка без эффекта «письма» легко очищается от пятен и не позволяет домашним питомцам зацепиться когтями. Прочные металлические ножки выдерживают вес до 120 кг, а сборка стула занимает всего 5 минут.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота905 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8 кг
  • Обивкавелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый, белый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Стул Такер, черный деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Стул Такер, черный деревянный

41
Стул Милан 2 букНастоящее фото товара Стул Милан 2 бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Милан 2 бук

45
Стул Пиза МК1Настоящее фото товара Стул Пиза МК1, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Пиза МК1

43
Распродажа
Стул NYMERIA синий x2Настоящее фото товара Стул NYMERIA синий x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
36 290 ₽Оптовая цена

Стул NYMERIA синий x2

80
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Аликанте зеленый винтаж + ножки черные 1 шт, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул Аликанте зеленый винтаж + ножки черные 1 шт

32
Распродажа
Стул Harbour, черныйНастоящее фото товара Стул Harbour, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19031
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, черный

47
В наличии 5 шт.
Стул Свольвер, синяя ткань, черный каркасНастоящее фото товара Стул Свольвер, синяя ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Стул Свольвер, синяя ткань, черный каркас

7
Распродажа
Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножкиНастоящее фото товара Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19011
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой бежевый, деревянные ножки

12
В наличии 11 шт.
Распродажа
Стул Билл, бежевыйНастоящее фото товара Стул Билл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49011
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Билл, бежевый

13
В наличии 47 шт.
Стул Seattle мята, без пальчиковый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle мята, без пальчиковый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Seattle мята, без пальчиковый, черный каркас

11

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench тортора

31
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench ментоловый

99
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый

33
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 390
Оптовая цена

Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый

87
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван Блэкрок, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
78 790
Оптовая цена

Плетеный диван Блэкрок, коричневый

30
В наличии 100 шт.
Комплект мебели Анкапалле, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Анкапалле, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
83 490
Оптовая цена

Комплект мебели Анкапалле, коричневый

56
В наличии 100 шт.
Диван Picasso двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Picasso двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
72 090
Оптовая цена

Диван Picasso двухместный серый

63
В наличии 1 шт.
Диван Picasso трехместный серыйНастоящее фото товара Диван Picasso трехместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
94 390
Оптовая цена

Диван Picasso трехместный серый

81
В наличии 1 шт.
Диван Scott, трехместный синийНастоящее фото товара Диван Scott, трехместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
68 890
Оптовая цена

Диван Scott, трехместный синий

79
В наличии 5 шт.
Скамья Bergamo малахит, буклеНастоящее фото товара Скамья Bergamo малахит, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Скамья Bergamo малахит, букле

11
В наличии 56 шт.

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

58
В наличии 30 шт.
Стул Рансол серый / черный глянецНастоящее фото товара Стул Рансол серый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Рансол серый / черный глянец

97
Стул Franc, бежевыйНастоящее фото товара Стул Franc, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Franc, бежевый

83
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул Harbour, белыйНастоящее фото товара Стул Harbour, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19031
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, белый

35
В наличии 6 шт.
Стул DublinНастоящее фото товара Стул Dublin, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Dublin

81
В наличии 21 шт.
Стул Дженна, белыйНастоящее фото товара Стул Дженна, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Дженна, белый

11
Стул Seattle тауп, без пальчиковый, черный каркасНастоящее фото товара Стул Seattle тауп, без пальчиковый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул Seattle тауп, без пальчиковый, черный каркас

6
Стул Rendi серый, золотойНастоящее фото товара Стул Rendi серый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стул Rendi серый, золотой

5
В наличии 30 шт.
NewРаспродажа
Стул Франк Ж, СерыйНастоящее фото товара Стул Франк Ж, Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09025
10 690 ₽Оптовая цена

Стул Франк Ж, Серый

14
В наличии 8 шт.
New
Стул обеденный Masters, темно-серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Masters, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул обеденный Masters, темно-серый

14
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте
Стул с подлокотниками Вайд, каркас Белый, велюр Латте
от 10 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench тортора

31
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Диван пластиковый Net Bench ментоловый

99
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
31 390
Оптовая цена

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, светло-коричневый

33
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 390
Оптовая цена

Плетеный диван-трансформер Ардконг, серый

87
В наличии 100 шт.