Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина460 мм
- Глубина600 мм
- Вес6.9 кг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул «Apriori N»
Стул Oliver велюр серый
Стул Элис
Стул William с подлокотниками ромб, бархат коричневый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло