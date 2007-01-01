Характеристики товара
Описание
Стул Дуктил-2 — это сочетание современного дизайна и надежной конструкции. Сиденье и спинка выполнены в виде единой гнутоклеёной формы и облицованы натуральным дубовым шпоном, который подчёркивает естественную красоту древесной текстуры и придаёт модели элегантный вид. Мягкие сиденье и спинка, обтянутые тканью, обеспечивают комфортную посадку и удобство при ежедневном использовании.
Устойчивые металлические опоры покрыты чёрным муаром с помощью порошкового напыления, что делает покрытие износостойким и защищённым от механических повреждений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота820 мм
- Вес5 кг
- Материалдуб, металл, шпон
- Материал сиденьяткань
- Цветтемно-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки525 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет