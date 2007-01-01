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Настоящее фото товара Стул Дуктил-2, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дуктил-2, мягкое сиденье
12 оценок
16 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Дуктил-2, мягкое сиденье - фото 1Стул Дуктил-2, мягкое сиденье - фото 2Стул Дуктил-2, мягкое сиденье - фото 3Стул Дуктил-2, мягкое сиденье - фото 4Стул Дуктил-2, мягкое сиденье - фото 5Стул Дуктил-2, мягкое сиденье - фото 6

Стул Дуктил-2, мягкое сиденье

Артикул: CH-088-540
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Дуктил-2 — это сочетание современного дизайна и надежной конструкции. Сиденье и спинка выполнены в виде единой гнутоклеёной формы и облицованы натуральным дубовым шпоном, который подчёркивает естественную красоту древесной текстуры и придаёт модели элегантный вид. Мягкие сиденье и спинка, обтянутые тканью, обеспечивают комфортную посадку и удобство при ежедневном использовании.
Устойчивые металлические опоры покрыты чёрным муаром с помощью порошкового напыления, что делает покрытие износостойким и защищённым от механических повреждений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5 кг
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяткань
  • Цветтемно-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки525 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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