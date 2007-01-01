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Настоящее фото товара Стул Карол латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Карол латте
9 оценок
6 59068
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Карол латте

Артикул: CH-078-652
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Карол с мягкой спинкой и удобным сиденьем украсит любое помещение, будь то столовая, офисная переговорная, кабинет или холл. Силуэт стула минималистичен: строгие ножки черного цвета из стали, спокойная обивка из высококачественного велюра, классическая скругленная форма спинки для лучшей поддержки и правильной осанки. Сдержанный, лаконичный дизайн стула отлично впишется в современный интерьер практически любого пространства и задаст правильное настроение. Благодаря удобной посадке стул Карол - это прекрасное решение для кафе, зоны ожидания на ресепшн и в фойе бизнес-центров. В комплект входит инструкция и аксессуары для сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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