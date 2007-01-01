Характеристики товара
Описание
Стул Карол с мягкой спинкой и удобным сиденьем украсит любое помещение, будь то столовая, офисная переговорная, кабинет или холл. Силуэт стула минималистичен: строгие ножки черного цвета из стали, спокойная обивка из высококачественного велюра, классическая скругленная форма спинки для лучшей поддержки и правильной осанки. Сдержанный, лаконичный дизайн стула отлично впишется в современный интерьер практически любого пространства и задаст правильное настроение. Благодаря удобной посадке стул Карол - это прекрасное решение для кафе, зоны ожидания на ресепшн и в фойе бизнес-центров. В комплект входит инструкция и аксессуары для сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет