Диван Радуга — модульный диван, хороший выбор для современных гостиных, приемных и студий. Гибкая композиция с изогнутыми и прямыми модулями позволяет адаптировать форму под любое пространство. Удобная высота спинки и сиденья обеспечивают комфортную поддержку спины, а отсутствие подлокотников даёт свободу размещения. Плавные линии и продуманная конструкция создают уют, оставаясь практичными в использовании. Стильная мебель, которая преображает интерьер и выдерживает повседневные нагрузки.
Ключевые преимущества:
1. Долговечность: Надёжная конструкция гарантирует долгий срок службы изделия.
2. Легкость в уходе: Поверхность устойчива к загрязнениям и легко чистится, сохраняя первоначальный вид.
3. Стильный дизайн: Элегантные изгибы идеально вписываются в различные интерьеры.
4. Универсальность: Подходит для широкого спектра пространств — от гостиной до офисного лобби.
5. Комфорт: Оптимальная эргономика и качественное наполнение обеспечивают удобство для всех гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина6200 мм
- Глубина3100 мм
- Высота800 мм
- Материалфанера, дерево
- Материал сиденьявелюр
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет