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Настоящее фото товара Стул Enchan бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Enchan бежевый
15 оценок
22 690
Товар в корзине. Перейти
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Стул Enchan бежевый

Артикул: CH-076-539
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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