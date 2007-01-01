Характеристики товара
Описание
Благодаря лаконичному дизайну стул идеально впишется в любой интерьер.
Специальная ручка, расположенная под сиденьем, позволяет регулировать высоту в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под любой письменный стол. В данной модели предусмотрен вариант установки мягкого сиденья, что делает его еще более комфортным и удобным.
Комплектация:
Монолитное сиденье из высококачественный итальянского пластика, механизм подъёма без функции качания, крестовина пластиковая черная, ролики прорезиненные с десмопаном, газлифт черный «Класс 3», максимальная нагрузка 120 кг. Кресло доступно для заказа в 4 различных цветах пластика.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина650 мм
- Высота835/1020 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья505/690 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет