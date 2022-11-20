Товар в корзине. Перейти
Диван-кровать Алькор - фото 1Диван-кровать Алькор - фото 2Диван-кровать Алькор - фото 3

Диван-кровать Алькор

Артикул: CH-050-437
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван-кровать Алькор, с подлокотниками
Диван-кровать Алькор, с подлокотниками
Следующий Диван Мерис
Диван-кровать Алькор, с подлокотниками

Характеристики товара

Описание

Механизм трансформации: Еврокнижка

Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный)

Элементы сидения и спальная часть: Латексный ПП

В комплект входят две подушки, имеется короб для постельных принадлежностей

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина870 мм
  • Ширина1920 мм
  • Высота650 мм
  • Материалфанера, ткань, дерево
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1900 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.58 м3
  • Вес упаковки60 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
4

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
8

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
11

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
3

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный серый

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
8Хит

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый

Диван-кровать двухместный SydneyНастоящее фото товара Диван-кровать двухместный Sydney, произведённого компанией ChiedoCover
от112 790
Оптовая цена
12

Диван-кровать двухместный Sydney

Диван-кровать трёхместный WindsorНастоящее фото товара Диван-кровать трёхместный Windsor, произведённого компанией ChiedoCover
от104 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать трёхместный Windsor

Диван-кровать Адрианна, бежевыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
17

Диван-кровать Адрианна, бежевый

Диван-кровать Адрианна, фиолетовыйНастоящее фото товара Диван-кровать Адрианна, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от96 290
Оптовая цена
7

Диван-кровать Адрианна, фиолетовый

Диван-кровать ФортеНастоящее фото товара Диван-кровать Форте, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
Оптовая цена
14

Диван-кровать Форте

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
10

Диван Лотос

Барный диван Мит ХонерНастоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
17

Барный диван Мит Хонер

Диван ЭдвардНастоящее фото товара Диван Эдвард, произведённого компанией ChiedoCover
от42 590
15

Диван Эдвард

Настоящее фото товара Диван Жемчуг трёхместный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 290
Оптовая цена
5

Диван Жемчуг трёхместный

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панамаНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама, произведённого компанией ChiedoCover
от264 290
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ панама

Диван двухместный Пати, черно-белыйНастоящее фото товара Диван двухместный Пати, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
118 090
Оптовая цена
5

Диван двухместный Пати, черно-белый

Диван Veene mini текстиль, венге brownНастоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, венге brown, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван Veene mini текстиль, венге brown

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван Рубе с подлокотникамиНастоящее фото товара Диван Рубе с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван Рубе с подлокотниками

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22

Диван Винтаж