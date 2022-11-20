Характеристики товара
Описание
Механизм трансформации: Еврокнижка
Каркас: Фанера, брус хвойных пород (усиленный)
Элементы сидения и спальная часть: Латексный ПП
В комплект входят две подушки, имеется короб для постельных принадлежностей
Основные характеристики
- Длина870 мм
- Ширина1920 мм
- Высота650 мм
- Материалфанера, ткань, дерево
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1900 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.58 м3
- Вес упаковки60 кг