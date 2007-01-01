Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Элис Вертекс, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис Вертекс, синий
9 оценок
7 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис Вертекс, синий - фото 1

Стул Элис Вертекс, синий

Артикул: CH-072-101
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис Скуар, синий
Фотография товара Стул Элис Скуар, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Элис Вуд, синий
Фотография товара Стул Элис Вуд, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Мягкий стул Шелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Шелл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Мягкий стул Шелл

76
Фотография товара Стул обеденный Ray Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ray Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 750
Оптовая цена

Стул обеденный Ray Ткань Голубой

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79048
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки

26
В наличии 156 шт.
Фотография товара Стул Чили, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Стул Чили, серый

11
Фотография товара Стул Raze, бежевый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, бежевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, бежевый велюр

12
Фотография товара Барный стул Bruno, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Bruno, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Барный стул Bruno, белый велюр

12
Фотография товара Стул Allen, Kiprus 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Allen, Kiprus 03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Allen, Kiprus 03

8
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус барный, желтый

14
В наличии 99 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Катус, терракот, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, терракот, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
11 6903
11 990 ₽

Стул обеденный Катус, терракот, елочка

9
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Диван кресло Лимерик для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван кресло Лимерик для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Диван кресло Лимерик для ресторана

95
Фотография товара Кресло Галу, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Галу, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Кресло Галу, желтое

12
Фотография товара Кресло-маятник Консул от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Консул, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Кресло-маятник Консул

8
Фотография товара Кресло EP-300 Ткань Синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Ткань Синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Ткань Синий

8
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Prudente, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло Prudente, розовое

41
Фотография товара Кресло Фаунт, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фаунт, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
90 090

Кресло Фаунт, серый, черный

7
Фотография товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка

15
Фотография товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Кресло ALEX, тёмно-бирюзовый

47
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Вега эмаль, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вега эмаль, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Вега эмаль, серое

31

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул барный Марс, велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марс, велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул барный Марс, велюр оранжевый

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех

57
Фотография товара Барный стул Лагер, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, красная кожа

94
Фотография товара Кресло Groovy Chair от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Groovy Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от74 090
Оптовая цена

Кресло Groovy Chair

54
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99033
10 290 ₽

Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар

7
Фотография товара Стул поворотный Тоскана Стиль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул поворотный Тоскана Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул поворотный Тоскана Стиль

6
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас белый, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас белый, кожа черная

15
Фотография товара Стул Лофи, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофи, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Стул Лофи, букле, светло-серый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Солар, велюр Тедди 915, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, велюр Тедди 915, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, велюр Тедди 915, ножки металл черный муар

12
Фотография товара Стул Пиннате, барный, черный, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, черный, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, черный, белый, велюр

14

Товар в корзине

Стул Элис Вертекс, синий
Стул Элис Вертекс, синий
7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 290

Классическое кресло с подлокотниками Эвнер, розовый

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Диван кресло Лимерик для ресторана от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван кресло Лимерик для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990

Диван кресло Лимерик для ресторана

95
Фотография товара Кресло Галу, желтое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Галу, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от58 890
Оптовая цена

Кресло Галу, желтое

12
Фотография товара Кресло-маятник Консул от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Консул, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Кресло-маятник Консул

8

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности