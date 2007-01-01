Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул обеденный Katys, терракот, елочка
Стул обеденный Katys, терракот, елочка
9 оценок
11 990
Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 1Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 2Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 3Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 4Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 5Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 6Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 7Стул обеденный Katys, терракот, елочка - фото 8

Стул обеденный Katys, терракот, елочка

Артикул: CH-084-144
Основные характеристики
  Ширина620 мм
  Глубина585 мм
  Высота865 мм
  Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Katys — это удачное сочетание изящных форм и комфорта. Его современный силуэт с округлой спинкой и подлокотниками обеспечивает удобную посадку, а выразительная текстура ткани "ёлочка" добавляет интерьеру индивидуальности. Модель смотрится эффектно как самостоятельно, так и в составе обеденной группы. Обивка выполнена из жаккарда — плотного и прочного материала, который отличается устойчивостью к истиранию и сохранением цвета даже при длительной эксплуатации. Жаккард не теряет форму, легко очищается от пыли и загрязнений, подходит для ежедневного использования. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, а эргономичная форма сиденья и спинки способствует комфортной посадке. Ножки из чёрного металла придают конструкции устойчивость, а специальные подпятники защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель Katys органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также отлично подойдёт для кафе и ресторанов. Стильный и практичный вариант для тех, кто ценит дизайн и удобство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

  Вес7.3 кг
  Материалметалл, рогожка
  Материал сиденьярогожка
  Допустимая нагрузка120
  Тип ножекконусные
  Цветтерракот
  Страна изготовленияКитай
  Обивкарогожка

Параметры упаковки

  Количество изделий в упаковке2 шт
  Ширина упаковки610 мм
  Высота упаковки610 мм
  Вес упаковки16.80 кг
  Объём упаковки0.25 м3
  Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
