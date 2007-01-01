Стулья Кьявари нашего производства

Среди обширного ассортимента наших товаров появились новые позиции - стулья Кьявари, отличающиеся высокой функциональностью и уникальными формами. Их используют для свадебных мероприятий, банкетов, организуемых в помещениях и на открытых тентованных площадках.