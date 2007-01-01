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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный
5 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный - фото 1Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный - фото 2Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный - фото 3Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный - фото 4Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный - фото 5

Стул на металлокаркасе Кортни, темно-серый, черный

Артикул: CH-070-300
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 73 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 56; Глубина - 62; Высота - 82; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки7.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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