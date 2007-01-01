Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 73 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 56; Глубина - 62; Высота - 82; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 48;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветчерный, темно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки7.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет