Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина490 мм
- Высота920/1130 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья610/820 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки390 мм
- Вес упаковки8.8 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет