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Настоящее фото товара Стул Фаетон вел, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фаетон вел
11 оценок
10 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Фаетон вел - фото 1

Стул Фаетон вел

Артикул: CH-072-161
11 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьяметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьяметалл
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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