Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул складной Стрим, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Стрим, черный, экокожа
7 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Стрим, черный, экокожа - фото 1Стул складной Стрим, черный, экокожа - фото 2Стул складной Стрим, черный, экокожа - фото 3Стул складной Стрим, черный, экокожа - фото 4Стул складной Стрим, черный, экокожа - фото 5
Новинка

Стул складной Стрим, черный, экокожа

Артикул: CH-087-367
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина395 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 20, велюр зеленый Реми 69, каркас золото
Фотография товара Стул Хит 20, велюр зеленый Реми 69, каркас золото от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Изо
Фотография товара Стул Изо от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Преимущества складного стула включают его компактность, легкость в транспортировке и хранении, а также универсальность в использовании. Он может быть использован в различных местах, таких как: офисы, малогабаритные квартиры, зоны отдыха, конференц-залы, кафе и рестораны, спортивные мероприятия, выставки и ярмарки, залы ожидания, учебные аудитории, выездные мероприятия и пр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина395 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1045 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки5.44 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 190 ₽

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Сафир, рогожка

31
Фотография товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

87
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, красный

8
Фотография товара Стул Шейл, бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шейл, бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул Шейл, бежевый, ножки черные

11
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Гранд 2, зеленый велюр, каркас - черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гранд 2, зеленый велюр, каркас - черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Стул Гранд 2, зеленый велюр, каркас - черный

10
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный Chic Curve, экокожа, металл, шампань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул мягкий поворотный Chic Curve, экокожа, металл, шампань, серый

7
Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл, шампань

12
Настоящее фото товара Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, темно-бежевый, экокожа, каркас металл, белый

12
Фотография товара Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул обеденный Катус, оливково-бежевый, елочка

5
В наличии 170 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Варуни PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Варуни PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное Варуни PU

10
Настоящее фото товара Кресло Period, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 590

Кресло Period, темно-бежевый, черный

11
В пути 402 шт.
Фотография товара Стул Глоу Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Глоу Б/П

14
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаура, велюр морская волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаура, велюр морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Полукресло Лаура, велюр морская волна

42
Фотография товара Кресло-маятник Нант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Нант, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Кресло-маятник Нант

7
Фотография товара Кресло лаунж Свей, бежевый с коричневым от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Свей, бежевый с коричневым, произведённого компанией ChiedoCover
27 990

Кресло лаунж Свей, бежевый с коричневым

9
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Optima MG-370, с подлокотниками, черный

5
Фотография товара Кресло Форд, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форд, хром, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Кресло Форд, хром

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от15 39011
17 290 ₽

Кресло Байрон, синий велюр, старинный орех

46

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Oliver, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Oliver, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Стул барный Oliver, черный

10
Фотография товара Стул Belize поворотный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Belize поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул Belize поворотный

6
Настоящее фото товара Стул Mobius Bar cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Mobius Bar cross conus, серый

7
Настоящее фото товара Стул Rodeo Cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Rodeo Cross conus

14
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, белый

13
Фотография товара Стул компьютерный Лия, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Лия, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Лия, кремовый

7
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, каркас черный, кожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, каркас черный, кожа бежевая

10
Фотография товара Стул компьютерный Light LB grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light LB grey, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул компьютерный Light LB grey

11
Распродажа
Фотография товара Стул Элф, рогожка серая, натуральный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элф, рогожка серая, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
27 59014
31 990 ₽

Стул Элф, рогожка серая, натуральный орех

14
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, кожа, черный, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, кожа, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, кожа, черный, серебряный

13

Товар в корзине

Стул складной Стрим, черный, экокожа
Стул складной Стрим, черный, экокожа
3 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло офисное Варуни PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Варуни PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное Варуни PU

10
Настоящее фото товара Кресло Period, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 590

Кресло Period, темно-бежевый, черный

11
В пути 402 шт.
Фотография товара Стул Глоу Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Глоу Б/П

14
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности