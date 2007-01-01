Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Forli, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Forli, белый
7 оценок
89 09011
98 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Forli, белый - фото 1Кресло Forli, белый - фото 2Кресло Forli, белый - фото 3Кресло Forli, белый - фото 4Кресло Forli, белый - фото 5Кресло Forli, белый - фото 6Кресло Forli, белый - фото 7
Распродажа

Кресло Forli, белый

Артикул: CH-083-183
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья950 мм
  • Глубина сиденья1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Клуб
Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Forli — кресло для вашего беззаботного настроения и отдыха гармонично впишется в интерьер с расслабляющей атмосферой, где преобладает непринуждённость, очарование домашнего уюта. Именно это отражается во внешней форме модели — плавные, округлые, линии, тактильная обивка, низкая посадка, закруглённая спинка, усиленная мягкими подушками. Эти детали создают спокойный, но выразительный силуэт, который рождает чувство защищённости, обеспечивая необходимую степень уединения.Кресло специально разработано для ваших драгоценных минут релакса. Хотите ли вы прочитать пару страниц новой книги, выпить чашку ароматного чая, посмотреть любимые фото или просто поболтать с кем-то близким — любое ваше занятие будет сопровождаться самыми тёплыми и искренними ощущениями. Дружелюбный дизайн кресла Forli повысит комфорт и и привлекательность любого пространства.Лицевой чехол изделия – несъемный.Лицевой чехол подушек сидения и спинки – съемный, на застежке молнии.Платформа основания изготовлена из плиты МДФ толщиной 24 мм., с поворотным механизмом, окрашена эмалью.Опоры – подпятники с фетровыми накладками.В комплект входят 2 подушки спинки, размером 57х57.Максимальная нагрузка на сидение - 100 кг.Изделие поступает в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья950 мм
  • Глубина сиденья1070 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Диаметр1230 мм
  • Цветбелый
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Angie от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Angie, произведённого компанией ChiedoCover
от82 690
Оптовая цена

Кресло Angie

40
Фотография товара Кресло офисное Варуни PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Варуни PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное Варуни PU

10
Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Фотография товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro, произведённого компанией ChiedoCover
от25 690

Кресло-шезлонг Каро, экокожа Hi Dollaro

14
Фотография товара Кресло Вэйл бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Кресло Вэйл бежевый

26
В наличии 2 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Flow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Flow, произведённого компанией ChiedoCover
от107 690
Оптовая цена

Кресло Flow

7
Фотография товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак

5
Фотография товара Кресло College BX-3827/Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Red, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Red

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр желтый

13
Настоящее фото товара Кресло Heln, фиолетовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, фиолетовая рогожка

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
28 7908
30 990 ₽

Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный

7
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, серый

5
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59025
7 390 ₽

Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99030
5 690 ₽

Стул Solar, серый

63
Фотография товара Стул Eren, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eren, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Стул Eren, серый велюр

9
Фотография товара Стул Lainr бордовый меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lainr бордовый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Стул Lainr бордовый меланж

10
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул Смит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Смит, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Смит

10
Фотография товара Стул компьютерный Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул компьютерный Light

7
В наличии 91 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/коричневый

11
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Балатон, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Балатон, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена

Кресло Балатон, серебряный

41
Фотография товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Сламбер, Velvet розовый/ вишня

39
Фотография товара Кресло Renev, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Renev, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Renev, коричневый

42
Фотография товара Кресло Варело, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варело, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Варело, велюр бежевый

37
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный

13
В наличии 88 шт.
Фотография товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Кресло офисное Genesis EX-517, белый, черный

12
В наличии 80 шт.
Фотография товара Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло качалка с оттоманкой Sven, бежевый

14
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Парма, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Парма, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Кресло Парма, слоновая кость

9
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бежевый, каркас белый

14

Товар в корзине

Кресло Forli, белый
Кресло Forli, белый
89 090
98 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
28 7908
30 990 ₽

Стул Soft, рогожка Arte 80 B серая, орех натуральный

7
В наличии 26 шт.
Фотография товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул мягкий Harbor, металл, ткань, серый

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, серый

5
В наличии 35 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59025
7 390 ₽

Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл

7
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности