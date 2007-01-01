Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Flagon, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flagon, светло-бежевый
11 оценок
1 790
Стул Flagon, светло-бежевый - фото 1Стул Flagon, светло-бежевый - фото 2Стул Flagon, светло-бежевый - фото 3Стул Flagon, светло-бежевый - фото 4Стул Flagon, светло-бежевый - фото 5Стул Flagon, светло-бежевый - фото 6Стул Flagon, светло-бежевый - фото 7Стул Flagon, светло-бежевый - фото 8Стул Flagon, светло-бежевый - фото 9
NEW

Стул Flagon, светло-бежевый

Артикул: CH-083-009
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Cтильный и практичный стул идеальный выбор для современных интерьеров. Его минималистичный дизайн гармонирует с разными стилями оформления. Удобная форма сиденья и эргономичная перфорированная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ - это значительно облегчает хранение и использование.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

