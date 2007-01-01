Характеристики товара
Описание
Высота с учетом спинки (см): 85 / Высота сидения (см): 47 / Глубина (см): 58 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Цвет: зеленый / Ширина (см): 44
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина580 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.3 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Тип ножекс прямоугольным сечением
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет