Настоящее фото товара Стул кухонный Shift, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кухонный Shift, оливковый, черный
10 оценок
18 990
Стул кухонный Shift, оливковый, черный - фото 1

Стул кухонный Shift, оливковый, черный

Артикул: CH-082-050
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.3 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота с учетом спинки (см): 85 / Высота сидения (см): 47 / Глубина (см): 58 / Материал каркаса: металл / Материал сидения: ткань / Цвет: зеленый / Ширина (см): 44

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Тип ножекс прямоугольным сечением
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

