Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Flagon, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flagon, капучино
5 оценок
1 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Flagon, капучино - фото 1Стул Flagon, капучино - фото 2Стул Flagon, капучино - фото 3Стул Flagon, капучино - фото 4Стул Flagon, капучино - фото 5Стул Flagon, капучино - фото 6Стул Flagon, капучино - фото 7Стул Flagon, капучино - фото 8Стул Flagon, капучино - фото 9Стул Flagon, капучино - фото 10
NEW

Стул Flagon, капучино

Артикул: CH-083-008
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Cтильный и практичный стул идеальный выбор для современных интерьеров. Его минималистичный дизайн гармонирует с разными стилями оформления. Удобная форма сиденья и эргономичная перфорированная спинка обеспечивают комфорт при ежедневном использовании.

Стул выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.
Стулья – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ - это значительно облегчает хранение и использование.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес2.8 кг
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон Серебро, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59012
10 890 ₽

Стул Наполеон Серебро, деревянный

419
Фотография товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

94
Фотография товара Стул Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул Элит

36
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99030
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Фотография товара Стул барный Кольт, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул барный Кольт, кремовый

11
В наличии 22 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый

6
В наличии 56 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Билл, гусиная лапка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Билл, гусиная лапка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 9908
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Билл, гусиная лапка, бежевый

26
В пути 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ красный

6
В наличии 213 шт.
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, экокожа, коричневый

12
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, серый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Tuske, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, зеленый

82
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, желтый велюр

55
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, трехместный

53
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽

Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные

83
Фотография товара Диван Китон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Китон, произведённого компанией ChiedoCover
от98 690
Оптовая цена

Диван Китон

7
Фотография товара Стул Корк, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Корк, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Корк, бежевый, белый

13
Фотография товара Диван Д341, велюр Velutto 32, ножки бук морилка красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Д341, велюр Velutto 32, ножки бук морилка красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290

Диван Д341, велюр Velutto 32, ножки бук морилка красное дерево

11
Фотография товара Полукресло Шарри, кожзам Galaxy Bronze, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, кожзам Galaxy Bronze, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, кожзам Galaxy Bronze, ножки бук

11
Фотография товара Диван Фелини, велюр Remy 06, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Фелини, велюр Remy 06, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от30 890

Диван Фелини, велюр Remy 06, ножки бук

12
Фотография товара Диван Флори-Б velvet береза green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Флори-Б velvet береза green, произведённого компанией ChiedoCover
30 490
Оптовая цена

Диван Флори-Б velvet береза green

65

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 29010
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

65
Фотография товара Стул Римми, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римми, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 900

Стул Римми, лофт

86
Фотография товара Стул Бруно велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бруно велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул Бруно велюр коричневый

26
В наличии 18 шт.В пути 54 шт.
Фотография товара Стул DENVER, темно-бежевый велюр HLR-09/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DENVER, темно-бежевый велюр HLR-09/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул DENVER, темно-бежевый велюр HLR-09/черный

13
В наличии 48 шт.
Фотография товара Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул Fly, велюр Velvel Lux 28, спинка жаккард Moris 10

8
Распродажа
Фотография товара Стул Antario, букле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Antario, букле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 89021
13 720 ₽

Стул Antario, букле, серый

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Antario, букле, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Antario, букле, латте, произведённого компанией ChiedoCover
10 89021
13 720 ₽

Стул Antario, букле, латте

12
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Paola темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paola темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 09020
11 250 ₽

Стул Paola темно-серый

15
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Стул Refuge, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Refuge, серый, произведённого компанией ChiedoCover
84 790

Стул Refuge, серый

5
New
Настоящее фото товара Стул барный Sunder, чёрный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
31 290

Стул барный Sunder, чёрный, белый

10

Товар в корзине

Стул Flagon, капучино
Стул Flagon, капучино
1 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван Tuske, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Tuske, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
79 990
Оптовая цена

Диван Tuske, зеленый

82
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, желтый велюр

55
Настоящее фото товара Диван Бизнес, оранжевый, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена

Диван Бизнес, оранжевый, трехместный

53
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽

Стул Kongsberg, нежно-розовый велюр, ножки черные

83

Акции для вас

Новость от 04.09.2018 Экспомебель-Урал
Экспомебель-Урал

Специализированная выставка пройдет в рамках Недели выставок с 18 по 21 сентября 2018 года в г. Екатеринбург

Новость от 20.08.2021 Диван в подарок!
Диван в подарок!

Хочешь диван Florence совершенно бесплатно? Подарим при покупке 50 мягких стульев. Количество подарков ограничено

Новость от 02.04.2025 Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности