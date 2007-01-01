Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 62см х 62см х 102см х 10кг, - , 2 штуки - короб #1: 62см х 82см х 102см х 19кг, -
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес8.1 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Тип ножекконусные
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.59 м3
- Изделия стопируютсяНет