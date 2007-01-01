Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный
15 оценок
7 590
Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Криспиан темно-серый / черный

Артикул: CH-081-564
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул «Криспиан» – современный комфорт и надежность для любой обстановки Этот стильный стул на металлокаркасе сочетает в себе лаконичный дизайн, исключительный комфорт и выдающуюся прочность. Он станет идеальным решением для обеденной зоны, кухни, кофейни или офиса, органично вписавшись в современный интерьер. Ключевые особенности: ✔ Прочный металлический каркас – обеспечивает максимальную долговечность и устойчивость конструкции. Рассчитан на интенсивное использование. ✔ Практичный матовый велюр – приятный на ощупь и исключительно износостойкий. Высокий показатель в 50 000 циклов истираемости гарантирует, что обивка надолго сохранит свой безупречный вид. ✔ Эргономичная посадка – благодаря плотному поролону и удобным комфортным подлокотникам, стул обеспечивает приятное расслабление во время долгих посиделок. ✔ Высокая нагрузка до 130 кг – надежная конструкция и усиленный каркас делают стул подходящим для любого пользователя. Почему стоит выбрать этот стул? ▪ Современная эстетика – чистые линии, матовая фактура и сдержанный дизайн делают его универсальным элементом для разных стилей интерьера. ▪ Невероятная прочность – комбинация металлического каркаса и износостойкой ткани обеспечивает стулу долгий срок службы даже в условиях активной эксплуатации. ▪ Забота о деталях – защитные накладки на ножках предотвращают повреждение напольного покрытия и обеспечивают дополнительную устойчивость. ▪ Легкий уход – гладкая велюровая поверхность не впитывает загрязнения, что упрощает поддержание чистоты. Идеальное соотношение цены и качества! «Криспиан» – это разумный выбор для тех, кто ищет комфорт, надежность и современный дизайн без лишних компромиссов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Цветчерный, темно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

