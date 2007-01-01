Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина520 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Цветчерный, темно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки510 мм
- Объём упаковки0.25 м3
- Изделия стопируютсяНет