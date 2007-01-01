Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс Original, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Original, велюр, пыльно-оливковый
7 оценок
3 890
Стул Флекс Original, велюр, пыльно-оливковый

Артикул: CH-084-131
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Флекс Original — надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки, а также обладает эффектом «антикоготь», который делает ткань менее подверженной затяжкам и повреждениям домашних животных. Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно комфортной, а эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера. Стул Флекс Original подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Собственное производство. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 410 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки21.70 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
