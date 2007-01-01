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Кресло Cloud D80

Артикул: CH-054-774
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Доступен в другой расцветке.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота800 мм
  • Цветбирюзовый
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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