Характеристики товара
Описание
Доступен в другой расцветке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина580 мм
- Высота800 мм
- Цветбирюзовый
- Страна изготовленияРоссия
Доступен в другой расцветке.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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