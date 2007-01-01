Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс Original, велюр, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Original, велюр, мокка
7 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 1Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 2Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 3Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 4Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 5Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 6Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 7Стул Флекс Original, велюр, мокка - фото 8

Стул Флекс Original, велюр, мокка

Артикул: CH-084-135
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Флекс Original — надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки, а также обладает эффектом «антикоготь», который делает ткань менее подверженной затяжкам и повреждениям домашних животных. Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно комфортной, а эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера. Стул Флекс Original подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 410 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки21.70 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 1901
9 200 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

26
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул полубарный Mint, велюр Teddy 011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mint, велюр Teddy 011, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул полубарный Mint, велюр Teddy 011

95
Фотография товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

87
Фотография товара Стул Алексис велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр серый

26
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Чиф шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф шоколад

48
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19035
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр оранжевый

26
В наличии 110 шт.
Фотография товара Стул Лонки, разноцветный, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лонки, разноцветный, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стул Лонки, разноцветный, каркас венге

6
Фотография товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый

12
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, серый

13
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Puffis, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Puffis, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 69019
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Puffis, бежевый

26
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Диван Мерис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, произведённого компанией ChiedoCover
от27 59039
44 890 ₽

Диван Мерис

52
Фотография товара Кресло-качалка Echo, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Echo, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
103 390

Кресло-качалка Echo, серый, черный

6
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
Фотография товара Кресло Brida светло-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Brida светло-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло Brida светло-серое

46
Фотография товара Кресло Cloud, экокожа, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cloud, экокожа, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
61 790
Оптовая цена

Кресло Cloud, экокожа, серый, белый

8
Фотография товара Кресло Минамино, бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Минамино, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Минамино, бежевое

37
Фотография товара Кресло Француз, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, синий

15
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от39 090
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, графит

10
Хит
Фотография товара Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59059
15 890 ₽

Полукресло Dolche, велюр Furla 230, ножки бук, морилка старинный орех

6
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99048
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара экокожа бежевая золотые ножки

26
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Патрицио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Стул Патрицио

88
Настоящее фото товара Кресло поворотное BELLA, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 690
Оптовая цена

Кресло поворотное BELLA, велюр, серый

78
Настоящее фото товара Стул Rodeo Conus, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Conus, светло-серый

5
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, бежевый

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Confetti Chocolate, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул Confetti Chocolate, черный, коричневый

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Liverpool New CF, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Liverpool New CF, серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Стул компьютерный Liverpool New CF, серый

12
В наличии 14 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590

Стул на металлокаркасе Texas 3 поворотный темно-серый / черный

14
Фотография товара Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул обеденный Katys, оливково-бежевый, елочка

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул обеденный Балла, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Балла, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Стул обеденный Балла, букле, молочный

14
В наличии 13 шт.

Товар в корзине

Стул Флекс Original, велюр, мокка
Стул Флекс Original, велюр, мокка
3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Диван Мерис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мерис, произведённого компанией ChiedoCover
от27 59039
44 890 ₽

Диван Мерис

52
Фотография товара Кресло-качалка Echo, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Echo, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
103 390

Кресло-качалка Echo, серый, черный

6
Фотография товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный, произведённого компанией ChiedoCover
34 390
Оптовая цена

Кресло-реклайнер Грэмми-2 красный

6
Хит
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности