Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Полукресло Лаура, велюр морская волна
Полукресло Лилия барное, велюр серый Velutto 32/бирюза Velutto 20, морилка черная, 63 см
Полукресло Лилия, велюр бежевый Teddy 004 / салатовый Teddy 029, морилка белая
Кресло - трон Лорд, экокожа DOMUS nectarine
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, серая ткань
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, бежевая кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO бесцветное матовое, черная кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO терра, красная кожа
Кресло Лиски Комфорт дуб, масло OSMO рич, белая кожа
Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех
Кресло Бостон принт
Кресло Duluth
Кресло Portofino, лофт
Кресло Магнус, Velvet красный/ венге
Кресло Signal Elite, зеленый/ венге
Кресло Halmar Crown, зеленый
Кресло Egg Chair, черный, натуральная кожа
Кресло Рэмо орех, серое
Кресло офисное Аттис, хром PU
Полукресло Самбука, шенилл