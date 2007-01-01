Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс Original, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс Original, велюр, синий
5 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 1Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 2Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 3Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 4Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 5Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 6Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 7Стул Флекс Original, велюр, синий - фото 8

Стул Флекс Original, велюр, синий

Артикул: CH-084-134
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Флекс Original — надёжный комфорт каждый день. Сиденье и спинка выполнены из качественного велюра — приятного на ощупь материала, устойчивого к износу и выцветанию. Он легко чистится сухим способом — с помощью пылесоса или мягкой щетки, а также обладает эффектом «антикоготь», который делает ткань менее подверженной затяжкам и повреждениям домашних животных. Каркас изготовлен из надёжной фанеры, а ножки — из холоднокатанной металлической трубы по ГОСТ, толщиной 1,5 мм. Такая конструкция выдерживает нагрузку до 100 кг и обеспечивает долговечность изделия. Уплотненный мебельный поролон внутри делает посадку особенно комфортной, а эргономичная спинка повторяет естественные изгибы тела, поддерживая спину во время сидения. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают пол от царапин. Лаконичные формы и универсальный цвет делают этот стул отличным решением для любого интерьера. Стул Флекс Original подойдёт как для домашнего использования — в кухне, гостиной или спальне, так и для обстановки кафе, ресторанов или рабочего пространства. Изделие производится под строгим контролем качества, что гарантирует его надёжность и соответствие заявленным характеристикам.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 410 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки21.70 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом

66
Распродажа
Фотография товара Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49029
14 690 ₽Оптовая цена

Стул Bali, велюр Teddy 022, старинный орех

84
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/коричневый

7
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99033
10 290 ₽

Стул барный Маллин 750, велюр Velutto 31, ножки металл черный муар

7
Фотография товара Стул Raze, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Raze, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стул Raze, белый велюр

13
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus полубарный, желтый

6
В наличии 115 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus полубарный, серый

9
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus, желтый

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Terra Square, серый

11
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Стул компьютерный Light

7
В наличии 44 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Глоу Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Глоу Б/П

14
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Распродажа
Фотография товара Кресло Forli, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Forli, белый, произведённого компанией ChiedoCover
89 09011
98 990 ₽

Кресло Forli, белый

7
Фотография товара Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390

Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех

14
Фотография товара Кресло Solace Самба, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Solace Самба, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Кресло Solace Самба, пластик

11
Фотография товара Кресло Inlet, раскладное, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Inlet, раскладное, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
51 290

Кресло Inlet, раскладное, капучино

10
Фотография товара Кресло Roxy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roxy, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Roxy

6
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/бежевый

5
В наличии 9 шт.
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Black

9
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Черный

6
В наличии 95 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас

75
Фотография товара Стул Фарум черная матовая экокожа ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фарум черная матовая экокожа ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена

Стул Фарум черная матовая экокожа ножки орех

58
В наличии 30 шт.
Фотография товара Барный стул Лагер, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, красная кожа

94
Фотография товара Стул Алиссум velutto 46 / белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алиссум velutto 46 / белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Алиссум velutto 46 / белый

39
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Paola, зеленый с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Paola, зеленый с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89046
21 990 ₽Оптовая цена

Стул Paola, зеленый с жаккардом

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus полубарный, зеленый

13
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, серо-бежевый, велюр, каркас металл черный

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл

13
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, белый, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, белый, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл, белый, мокко

5
Фотография товара Стул Мист компьютерный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, синий

15

Товар в корзине

Стул Флекс Original, велюр, синий
Стул Флекс Original, велюр, синий
3 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Глоу Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Глоу Б/П

14
Фотография товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Кресло Ретро, спинка гобелен Экзотика Бирюза, сиденье Тедди 337, ножки морилка черная

31
Распродажа
Фотография товара Кресло Forli, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Forli, белый, произведённого компанией ChiedoCover
89 09011
98 990 ₽

Кресло Forli, белый

7
Фотография товара Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390

Кресло Бартон, велюр Винни 21, ножки бук морилка старинный орех

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности