Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина560 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес4.38 кг
- Объем0.034 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул Пекин 2
Стул Вишбон, бумажный шнур
Стул Фрак, оранжевый
Кресло - трон Сенатор
Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ)
Стул Дилан, лайм ткань/ черный каркас
Стул Perfecto, серо-голубой