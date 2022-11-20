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Стул Tod beige / black

Артикул: CH-035-300
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес4.38 кг
  • Объем0.034 л
  • Материал ножекОкрашенный металл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

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