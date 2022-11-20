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Кровать Финна, Chenille Red

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1300/1500/1700/1900 мм
  • Длина2200 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветкрасный

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1500*2200 1400*2000 27990
1700*2200 1600*2000 28990
1900*2200 1800*2000 29990

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