Товар в корзине. Перейти
Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 1Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 2Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 3Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 4Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 5Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 6Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 7Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас - фото 8

Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас

Артикул: CH-066-237
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Brandy-X графит
Фотография товара Стул Brandy-X графит от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас
Фотография товара Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

При своей мягкости и нежности коллекция Rain предназначена для усиленной эксплуатации в домашних условиях. Высокая износостойкость материала позволяет использовать его в коммерческих условиях (HoReCa). Ткань легко чистится, а добавление в состав полиэфирного волокна позволяет удалять бытовые загрязнения губкой с мыльным раствором.

2 шт / 1 кор

вес одного: 5,5 кг

объем одного: 0,168 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Глубина сиденья590 мм
  • Высота спинки490 мм
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Плотность360 г/м²
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Цвет каркасачерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ белый

150
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Милан бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул Милан бук

38
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Тюльпан на металлокаркасе, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9902
6 090 ₽Оптовая цена

Стул Тюльпан на металлокаркасе

131
Фотография товара Мягкий стул Софт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Мягкий стул Софт

81
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый

50
Настоящее фото товара Стул Париж темно-серый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж темно-серый бархат с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

61
Фотография товара Стул деревянный Lomar butter white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Lomar butter white, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул деревянный Lomar butter white

48
Фотография товара Стул Kora gray / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora gray / black, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул Kora gray / black

32
Фотография товара Стул Leo светло-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo светло-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Leo светло-бирюзовый

100
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Джоэл велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Джоэл велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Джоэл велюр бежевый

12
В наличии 97 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван лофт Стоун Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Диван лофт Стоун Мини

46
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

139
Фотография товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 бежевый, белый

14
Фотография товара Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас

96
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Диван Премьер, коричневый, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от48 090
Оптовая цена

Диван Премьер, коричневый, двухместный

97
Настоящее фото товара Стул Анастасио с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Анастасио с подлокотниками

57
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диван Квинс П-образный дуб Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс П-образный дуб Green, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена

Диван Квинс П-образный дуб Green

65
Фотография товара Стол обеденный Virtuos S, серый/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Virtuos S, серый/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от90 790
Оптовая цена

Стол обеденный Virtuos S, серый/ прозрачный

38
Фотография товара Диван Меррей textile, орех grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Меррей textile, орех grey, произведённого компанией ChiedoCover
от27 690
Оптовая цена

Диван Меррей textile, орех grey

89
Хит
Фотография товара Диван Matrix, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Matrix, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590

Диван Matrix, голубой

89

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Asp серый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Asp серый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Asp серый, велюр, черный каркас

5
В наличии 8 шт.В пути 28 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/красный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Франк ПМ чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9906
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Франк ПМ чёрный/жёлтый

14
Фотография товара Стул Ball beige, gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ball beige, gold, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Стул Ball beige, gold

6
Фотография товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл х2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл х2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Kongsberg, велюр Velutto 26, ножки металл х2

13
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый х2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый х2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190

Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый х2

7
Фотография товара Стул Бридж орех натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бридж орех натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Стул Бридж орех натуральный

5
Настоящее фото товара Стул барный Сканди-75 софт, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул барный Сканди-75 софт, экокожа

14
Фотография товара Стул Renly, темно-серый, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Renly, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Renly, темно-серый, ткань

6
В наличии 67 шт.
Фотография товара Стул Мальта-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мальта-3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Мальта-3

7

Товар в корзине

Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас
Стул Дилл, капучино, велюр, черный каркас
от 8 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Диван лофт Стоун Мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван лофт Стоун Мини, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Диван лофт Стоун Мини

46
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

139
Фотография товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бриджит 208 бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
Оптовая цена

Диван Бриджит 208 бежевый, белый

14
Фотография товара Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул Tycoon, бежевый/ черный каркас

96
В наличии 2 шт.