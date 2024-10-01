Характеристики товара
Описание
При своей мягкости и нежности коллекция Rain предназначена для усиленной эксплуатации в домашних условиях. Высокая износостойкость материала позволяет использовать его в коммерческих условиях (HoReCa). Ткань легко чистится, а добавление в состав полиэфирного волокна позволяет удалять бытовые загрязнения губкой с мыльным раствором.
2 шт / 1 кор
вес одного: 5,5 кг
объем одного: 0,168 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина590 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья530 мм
- Глубина сиденья590 мм
- Высота спинки490 мм
- Материал сиденьямикровелюр
- Материал каркасаметалл
- Плотность360 г/м²
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Цвет каркасачерный