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Стул Elbow белый, черный

Артикул: CH-053-430
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Характеристики товара

Описание

Стул Elbow создан с любовью и заботой о комфорте. Мягкая обивка спинки и сиденья изготовлена из высококачественной ткани. Благодаря своей уникальной форме и дизайну, этот стул станет прекрасным дополнением к любому интерьеру и создаст уютную атмосферу в вашем доме.

МАССИВ КАРКАСА: бук натуральный (эмаль черная)
СИДЕНЬЕ И СПИНКА: ткань (Шенилл)

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9 кг
  • Обивкашенилл
  • Каркасбук
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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