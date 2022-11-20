Фотография Стул Марк, брусничный, металлические ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

4.8
Оптовая цена
от 4 350 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Марк, брусничный, металлические ножки
Стул Марк, брусничный, металлические ножки
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Стул Марк, брусничный, металлические ножки

4.8
4350 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

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