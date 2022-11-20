Товар в корзине. Перейти
Диван Квинс Угловой, сосна blue - фото 1Диван Квинс Угловой, сосна blue - фото 2Диван Квинс Угловой, сосна blue - фото 3Диван Квинс Угловой, сосна blue - фото 4

Диван Квинс Угловой, сосна blue

17 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Квинс Угловой, орех grey
Диван Квинс Угловой, орех grey
Следующий Диван Квинс Угловой, белый black
Диван Квинс Угловой, орех grey

Характеристики товара

Описание

Максимальная нагрузка: 140 кг Жесткость: Средняя Чехлы: Несъемные Комплект поставки: Каркас, матрасы, шесть приспинных подушек, две декоративные подушки Страна производства: Россия Материал обивки: Рогожка, вельвет или экокожа на выбор Основание: Реечное-деревянное Ящик для белья: не предусмотрено конструкцией Механизм трансформации: Не трансформируется

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина1600 мм
  • Высота800 мм
  • Вес70 кг
  • Материалткань, дерево
  • Цветголубой, серый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
23Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 150 шт.
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79028
2 480 ₽
30

Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
27

Стул Хит 25мм - салатовый арш

Стул Наполеон, патина с бронзойНастоящее фото товара Стул Наполеон, патина с бронзой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29011
6 990 ₽
28

Стул Наполеон, патина с бронзой

Стул Винус NEW, пластиковый, золотойНастоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
13

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарныйНастоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
3

Стул пластиковый Miss Bibi, белый, янтарный

В наличии 5 шт.
Обеденный стул Чико, коричневыйНастоящее фото товара Обеденный стул Чико, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
4

Обеденный стул Чико, коричневый

В наличии 31 шт.
Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22