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Стул обеденный Cloud, молочный

Артикул: CH-076-789
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул дизайнерский Клауд. Обитый тканью букле. Ткань букле в мебели – это тренд сезона и находится на пике популярности. Мебель из этой ткани добавляет пространству уюта и комфорта без лишней визуальной нагрузки, она тактильно притягательна. Хорошо сочетается с металлическими ножками из нержавеющей стали, покрытые глянцевым золотом методом гальваники, что экологично и долговечно в обслуживании. Создайте себе излюбленное пространство для работы, чтения книг или душевного разговора. Цвет: молочный Ширина: 65см Глубина: 63см Высота: 84см Ширина сиденья: 43см Глубина сиденья: 48см Высота сиденья: 49см Толщина мягкого блока: 8см Высота спинки: 41см Вес нетто: 10кг Вес брутто: 12кг 1шт/1кор Объем: 0,295 Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота840 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки11 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Cloud, молочный
Стул обеденный Cloud, молочный
31 790
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