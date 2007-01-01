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Настоящее фото товара Кресло СВЭН ЧЕИР, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло СВЭН ЧЕИР, красный
44 оценки
42 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло СВЭН ЧЕИР, красный - фото 1Кресло СВЭН ЧЕИР, красный - фото 2Кресло СВЭН ЧЕИР, красный - фото 3Кресло СВЭН ЧЕИР, красный - фото 4Кресло СВЭН ЧЕИР, красный - фото 5Кресло СВЭН ЧЕИР, красный - фото 6

Кресло СВЭН ЧЕИР, красный

Артикул: CH-028-166
44 оценки
Основные характеристики
  • Длина710 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Свэн воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Свэн создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина710 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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