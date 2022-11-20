Характеристики товара
Описание
Кресло Swan воплощает главные принципы датского дизайна - соразмерность и функциональность. Это делает его одной из самых желанных моделей среди ценителей дизайнерской мебели. Кресло Swan создавалось для отелей и зон ожидания в общественных зданиях, однако сегодня нередко используется в качестве офисного кресла благодаря удобной посадке и механизму регулировке по высоте.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Ширина700 мм
- Длина710 мм
- Глубина610 мм