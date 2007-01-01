Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый
7 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 1Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 2Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 3Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 4Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 5Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 6Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 7Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый - фото 8

Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый

Артикул: CH-079-780
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота930 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро
Фотография товара Стул Самба M, рогожка MAKRO 282, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ruby
Фотография товара Стул Ruby от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изысканность, комфорт и функциональность — всё это воплощает в себе стул Leset Галвес 360. Этот предмет мебели станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, будь то дом или офис. Стул изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность, надёжность и элегантность. Основа стула — стальная профильная труба размером 20x40 мм — обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции, лёгкость и современный вид. Уникальный поворотный механизм на 360 градусов гарантирует максимальную свободу движений, делая стул незаменимым помощником в работе и общении. Сиденье изготовлено из фанеры и обито мягким пенополиуретаном, покрытым изысканным велюром, который дарит приятные тактильные ощущения. Эта комбинация материалов обеспечивает комфорт, долговечность и лёгкость в уходе. Стул Leset Галвес 360 — это не просто мебель, это элемент вашего стиля и образа жизни. Он привносит в интерьер нотку современности и комфорта, подчёркивая ваше стремление к качеству и удобству.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота930 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, пластик, металл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.40 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр светло-серый/ черные ножки

79
В корзине
Распродажа
Фотография товара Барный стул Solar, велюр Bella 37 изумрудный, вертикальная прострочка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Solar, велюр Bella 37 изумрудный, вертикальная прострочка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79014
7 890 ₽

Барный стул Solar, велюр Bella 37 изумрудный, вертикальная прострочка

73
В корзине
Фотография товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Копенгаген горчичный бархат ножки под дерево

84
В корзине
Фотография товара Стул Моншау на металлокаркасе, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моншау на металлокаркасе, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Стул Моншау на металлокаркасе, серый

63
В наличии 7 шт.
В корзине
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый

9
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49025
11 290 ₽

Стул Роквелл, микровелюр Bubble 5 Flamingo, каркас бук морилка черная

15
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Echo бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Echo бежевый

10
В наличии 42 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Philo, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Стул обеденный Philo, коричневый

5
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный, желтый

8
В наличии 12 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий, серый, ткань, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул пластиковый мягкий, серый, ткань, каркас бук

6
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Borge, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Borge, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Полукресло Borge, бежевый

13
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Клеон, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр красный

15
В корзине
Фотография товара Кресло КАПРИ 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло КАПРИ 6, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло КАПРИ 6

36
В корзине
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
В корзине
Фотография товара Кресло-качалка Бостон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Кресло-качалка Бостон

6
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-425 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-425 MBN-A Black

7
В корзине
Фотография товара Кресло-качалка Блюз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-качалка Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Кресло-качалка Блюз

13
В корзине
Настоящее фото товара Кресло Маления Бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Бежевое

5
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-C Black

14
В корзине
Фотография товара Кресло Кордова от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кордова, произведённого компанией ChiedoCover
62 690
Оптовая цена

Кресло Кордова

6
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Мила, велюр серый, гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр серый, гобелен

64
В корзине
Фотография товара Стул Дублин бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дублин бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево), произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена

Стул Дублин бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево)

71
В корзине
Фотография товара Барный стул Эссель, светло-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эссель, светло-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Барный стул Эссель, светло-коричневая кожа

89
В наличии 9 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Kamelia dark blue / gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kamelia dark blue / gold, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19037
11 390 ₽Оптовая цена

Стул Kamelia dark blue / gold

37
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр, синий

58
В наличии 46 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49019
11 590 ₽

Стул Роза, велюр Bella 37, ножки бук морилка светлый орех

5
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus, серый

15
В наличии 91 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus

7
В наличии 81 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra wheel, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Terra wheel

14
В наличии 39 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл , произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Стул мягкий, бежевый, экокожа, каркас металл

11
В корзине

Товар в корзине

Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый
Стул Gallios, поворотный механизм, бежевый
8 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Borge, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Borge, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 090
Оптовая цена

Полукресло Borge, бежевый

13
В наличии 3 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Клеон, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр красный

15
В корзине
Фотография товара Кресло КАПРИ 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло КАПРИ 6, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло КАПРИ 6

36
В корзине
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено