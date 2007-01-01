Изысканность, комфорт и функциональность — всё это воплощает в себе стул Leset Галвес 360. Этот предмет мебели станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, будь то дом или офис.
Стул изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность, надёжность и элегантность. Основа стула — стальная профильная труба размером 20x40 мм — обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции, лёгкость и современный вид. Уникальный поворотный механизм на 360 градусов гарантирует максимальную свободу движений, делая стул незаменимым помощником в работе и общении. Сиденье изготовлено из фанеры и обито мягким пенополиуретаном, покрытым изысканным велюром, который дарит приятные тактильные ощущения. Эта комбинация материалов обеспечивает комфорт, долговечность и лёгкость в уходе.
Стул Leset Галвес 360 — это не просто мебель, это элемент вашего стиля и образа жизни. Он привносит в интерьер нотку современности и комфорта, подчёркивая ваше стремление к качеству и удобству.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.