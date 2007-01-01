Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый
8 оценок
8 490
Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 1Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 2Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 3Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 4Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 5Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 6Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 7Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый - фото 8

Стул Gallios, поворотный механизм, коричневый

Артикул: CH-079-781
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота930 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Изысканность, комфорт и функциональность — всё это воплощает в себе стул Leset Галвес 360. Этот предмет мебели станет прекрасным дополнением к любому интерьеру, будь то дом или офис. Стул изготовлен из высококачественных материалов, что обеспечивает его прочность, надёжность и элегантность. Основа стула — стальная профильная труба размером 20x40 мм — обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции, лёгкость и современный вид. Уникальный поворотный механизм на 360 градусов гарантирует максимальную свободу движений, делая стул незаменимым помощником в работе и общении. Сиденье изготовлено из фанеры и обито мягким пенополиуретаном, покрытым изысканным велюром, который дарит приятные тактильные ощущения. Эта комбинация материалов обеспечивает комфорт, долговечность и лёгкость в уходе. Стул Leset Галвес 360 — это не просто мебель, это элемент вашего стиля и образа жизни. Он привносит в интерьер нотку современности и комфорта, подчёркивая ваше стремление к качеству и удобству.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота930 мм
  • Вес7.2 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, пластик, металл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.40 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

