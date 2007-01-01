Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Masters, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Masters, светло-серый
5 оценок
3 590
Стул Masters, светло-серый - фото 1Стул Masters, светло-серый - фото 2Стул Masters, светло-серый - фото 3Стул Masters, светло-серый - фото 4Стул Masters, светло-серый - фото 5Стул Masters, светло-серый - фото 6

Стул Masters, светло-серый

Артикул: CH-053-286
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4,05 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик, полипропилен
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки5 мм
  • Высота упаковки9 мм
  • Глубина упаковки6 мм
  • Вес упаковки18.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

