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Диван Scott двухместный

12 оценок

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина1600 мм
  • Глубина1000 мм
  • Материалдерево, металл
  • Материал сиденьяткань

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