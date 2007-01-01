Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Inoske, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Inoske, светло-серый
11 оценок
12 990
Стул Inoske, светло-серый - фото 1Стул Inoske, светло-серый - фото 2Стул Inoske, светло-серый - фото 3Стул Inoske, светло-серый - фото 4Стул Inoske, светло-серый - фото 5
Стул Inoske, светло-серый

Артикул: CH-079-889
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина665 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья435 мм
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Inoske — это элегантное и эргономичное решение для тех, кто ценит комфорт и минимализм. Лаконичный силуэт с высокоизогнутой спинкой придаёт модели особый шарм. Светло-серый оттенок делает стул универсальным для любого интерьера — от домашней кухни до лаунж-зоны в офисе.

Комфорт на каждый день

Обивка выполнена из мягкой и приятной на ощупь ткани рогожки, прочного и износостойкого материала. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном сидении. Модель оснащена поворотно-возвратным механизмом 180°, позволяющим свободно поворачиваться и автоматически возвращаться в исходное положение — это удобно и практично в ежедневном использовании.

Прочность и надёжность

Каркас изготовлен из прочного металла, окрашенного в чёрный матовый цвет. Тонкие, но устойчивые ножки обеспечивают надёжную опору, а качественные материалы позволяют выдерживать нагрузку до 120 кг.
Универсальное применение

Благодаря нейтральному оттенку и современному дизайну, стул Inoske подойдёт для самых разных пространств: кухни, балкона, гостиной, кафе, офиса

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина665 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья435 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес9.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки20.80 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
