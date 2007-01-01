Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Inoske — это элегантное и эргономичное решение для тех, кто ценит комфорт и минимализм. Лаконичный силуэт с высокоизогнутой спинкой придаёт модели особый шарм. Светло-серый оттенок делает стул универсальным для любого интерьера — от домашней кухни до лаунж-зоны в офисе.
Комфорт на каждый день
Обивка выполнена из мягкой и приятной на ощупь ткани рогожки, прочного и износостойкого материала. Эргономичная форма спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном сидении. Модель оснащена поворотно-возвратным механизмом 180°, позволяющим свободно поворачиваться и автоматически возвращаться в исходное положение — это удобно и практично в ежедневном использовании.
Прочность и надёжность
Каркас изготовлен из прочного металла, окрашенного в чёрный матовый цвет. Тонкие, но устойчивые ножки обеспечивают надёжную опору, а качественные материалы позволяют выдерживать нагрузку до 120 кг.
Универсальное применение
Благодаря нейтральному оттенку и современному дизайну, стул Inoske подойдёт для самых разных пространств: кухни, балкона, гостиной, кафе, офиса
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина665 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья435 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес9.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки20.80 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет