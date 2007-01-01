Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино
Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино
9 оценок
59 980
Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино

Стол раскладной Maru 120-180*80*76, керамика, капучино

Артикул: CH-083-021
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота760 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Лаконичный обеденный стол Maru с насыщенным рисунком белого мрамора. Столешница выполнена из керамики - устойчива к перепадам температуры, к чрезмерной влаге, а любые загрязнения на поверхности легко устранимы. При необходимости длину стола можно увеличить со 120 см до 180 см. Раздвижной механизм позволяет легко раздвигать и сдвигать стол одному человеку с минимальным физическим усилием. Аккуратные металлические ножки в цвете капучино образуют простую и надёжную конструкцию. Благодаря металлическому каркасу стол прочный и устойчивый, а пластиковые насадки надежно защищают пол от царапин. Стол раскладной Maru станет практичным украшением любой кухни или обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

