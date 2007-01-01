Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный
10 оценок
6 190
Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный

Артикул: CH-081-595
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - рогожка; Материал обивки - рогожка; Цвет ножек - черный; Цвет столешницы - бежевый; Ширина - 46; Глубина - 57; Высота - 86; Ширина сиденья - 46; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
