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Настоящее фото товара Стул Брайан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Брайан бежевый
26 оценок
12 69032
18 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Брайан бежевый - фото 1Стул Брайан бежевый - фото 2Стул Брайан бежевый - фото 3Стул Брайан бежевый - фото 4Стул Брайан бежевый - фото 5
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Стул Брайан бежевый

Артикул: CH-004-280
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Брайан мягкое бежевое обивка из замши

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасабук, металл
  • Цветбежевый
  • Обивказамша

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки625 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики740
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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