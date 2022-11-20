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Стул Брайан бежевый

433 оценкиХит продаж
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Стул Derby светлые ножки

Характеристики товара

Описание

Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива бука. В качестве обивки используется износостойкая прочная замша, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры. Каркас металлический, выдерживает нагрузку до 150 кг. Высота подлокотников от пола составляет 62 см.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 40*40*70CM

Вес брутто: 10 кг.

Объем: 0,112 м3

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасабук, металл
  • Обивказамша
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки10 кг

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