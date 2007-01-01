Характеристики товара
Описание
Офисный стул Circle — практичное и современное решение для учебных и конференц-залов и зон ожидания. Он сочетает мобильность, эргономику и лёгкость хранения, благодаря складному механизму и роликам. База выполнена из прочного алюминия, обеспечивая устойчивость при минимальном весе. Спинка из дышащей сетки поддерживает комфорт даже при длительном использовании, а мягкое тканевое сиденье делает посадку особенно удобной. Пластиковые подлокотники повышают комфорт и не мешают при складывании. Стул легко перемещается, быстро убирается и компактно хранится, что делает Circle отличным выбором для гибких и динамичных пространств. Нагрузка 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет