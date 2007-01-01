Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Высота860 мм
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стул Asp, темно-серый, велюр, черный каркас
Стул полубарный Lucas, тёмно-серый букле с ножками цвета орех
Стул Мила, спинка гобелен Винтаж голубой, велюр Monaco 14, ножки бук, морилка светлый орех