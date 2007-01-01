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Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко - фото 1Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко - фото 2Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко - фото 3Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко - фото 4Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко - фото 5Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко - фото 6

Стул мягкий поворотный с подлокотниками Pine Branch, велюр, металл, белый, мокко

Артикул: CH-072-251
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло поворотное 360* мягкое с удобной эргономической спинкой. Обивка из мебельной ткани велюр высшей категории. Каркас выполнен из металла (крашеный в белый цвет). КВАДРАТ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота860 мм
  • Цветкоричневый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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