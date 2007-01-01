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Стул Корк, бежевый, слоновая кость

Артикул: CH-073-626
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Конструкция сборно-разборная, с мягким сиденьем и спинкой. Стул собирается из боковых комбинатов, царг, спинки на винтовые стяжки, сиденье крепится при сборке стула. Фурнитура скрытая.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалткань, МДФ, пенополиуретан, картон
  • Материал каркасабук
  • Цветбежевый, слоновая кость

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки685 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки3 кг

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